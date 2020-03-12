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Жизнь

Алтайские власти рассказали, где в крае не хватает снега и чем это чревато

15 районов Алтайского края в 2019 году попали под воздействие сильной засухи. Проблемы могут возникнуть и предстоящей весной — запасы влаги на полях в этих территориях минимальны.

Пустыня, снег.
Пустыня, снег.
СС0

Как рассказал 12 марта на агрономической конференции в Барнауле вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов, речь идет о степной зоне региона.

Осенью 2019 года здесь отмечался сниженный запас влаги в почве, который оказался менее 100 мм. Средний показатель по краю составлял 220 мм. В восточной части региона — более 300 мм.

Александр Лукьянов, вице-губернатор Алтайского края.
Александр Лукьянов, вице-губернатор Алтайского края.
Предоставлено ЗЗК.

В степной зоне, в отличие от остальных районов, высота снежного покрова также ниже среднемноголетних значений.

По словам заведующего кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий АГАУ Владимира Беляева, ситуация с запасом влаги станет понятна к концу апреля и будет зависеть от интенсивности снеготаяния.

Ученый полагает: при любых обстоятельств у алтайских аграриев есть необходимый набор техники и технологий, чтобы провести посевную в оптимальные сроки.

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