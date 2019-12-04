Алтайские власти рассказали, какая зарплата в городах и районах

В районах зарплата в среднем 24 915 рублей, в городах — 33 864 рубля.
Самые высокие зарплаты в городах Алтайского края
- Новоалтайск — 37 262 рубля,
- Барнаул — 36 297 рублей,
- Заринск — 35 553 рубля,
- Белокуриха — 31 622 рубля.
Доход. Зарплата.
СС0
Самые высокие зарплаты в районах Алтайского края
- Змеиногорский район — 34 261 рубль,
- Кулундинский район — 30 498 рублей,
- Рубцовский район — 29 447 рублей.
Менее 22 тысяч рублей получают в Алейском, Залесовском, Третьяковском, Тюменцевском и Чарышском районах.