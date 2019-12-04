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4 декабря -1°C

Алтайские власти рассказали, какая зарплата в городах и районах

Управления по труду и занятости населения Алтайского края опубликовало анализ динамики средней заработной платы за девять месяцев 2019 года по городам и районам. В целом по всему региону она выросла на 9% и составила 30 795 рублей, посчитали в управлении.

Деревня.
Деревня.
Михаил Хаустов

В районах зарплата в среднем 24 915 рублей, в городах — 33 864 рубля.

Самые высокие зарплаты в городах Алтайского края

  • Новоалтайск — 37 262 рубля,
  • Барнаул — 36 297 рублей,
  • Заринск — 35 553 рубля,
  • Белокуриха — 31 622 рубля.
Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Самые высокие зарплаты в районах Алтайского края

  • Змеиногорский район — 34 261 рубль,
  • Кулундинский район — 30 498 рублей,
  • Рубцовский район — 29 447 рублей.

Менее 22 тысяч рублей получают в Алейском, Залесовском, Третьяковском, Тюменцевском и Чарышском районах.

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