Алтайские военные к майским праздникам получили посылки от родных, а также технику и одежду

Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Груз уже доставлен и направлен в места дислокации военнослужащих. Об этом рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Алтайского Заксобрания Денис Голобородько.

Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.

Формированием груза занимались активистки краевого отделения Союза женщин России. По словам руководителя отделения, члена регионального совета сторонников «Единой России» Надежды Ремневой, акцию организуют уже в одиннадцатый раз. Сбором груза занимались по всему краю — районные и городские Советы женщин.

В преддверии майских праздников, особенно Дня Победы, нам нужно обязательно направить нашим солдатам самые желанные для них подарки из дома, с родной алтайской земли. Для этого мы до середины апреля вели сбор самых необходимых в весенне-летний сезон вещей для воинов, — подчеркнула Надежда Ремнева.

В этот раз военнослужащим передали оборудование и аппаратуру, а также бензогенераторы, палатки, маскировочные сети, спальники, тенты для блиндажей, комплекты тактической одежды, продукты питания, сапоги, рюкзаки, термобелье, балаклавы и многое другое. Груз был сформирован по заявкам мобилизованных, командиров воинских частей.

С самого начала специальной военной операции взаимодействуем с региональным отделением и уже не в первый раз помогаем с организацией отправки грузов. Уверен — все, что мы отправили, поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач, а «приветы» от родных поднимут настроение и придадут сил, — отметил Денис Голобородько.

Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Фото предоставлено партией «Единая Россия». Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Отправка была организована за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, а также Фонда социально-экономического развития Алтайского края. Средства сюда переводили многие депутаты, крупные компании и предприятия, предприниматели и частные лица.

Работа по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также сбору средств продолжается.