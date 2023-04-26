26 апреля
﻿
Жизнь

Алтайские военные к майским праздникам получили посылки от родных, а также технику и одежду

Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО. Груз уже доставлен и направлен в места дислокации военнослужащих. Об этом рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Алтайского Заксобрания Денис Голобородько.

Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Формированием груза занимались активистки краевого отделения Союза женщин России. По словам руководителя отделения, члена регионального совета сторонников «Единой России» Надежды Ремневой, акцию организуют уже в одиннадцатый раз. Сбором груза занимались по всему краю — районные и городские Советы женщин.

В преддверии майских праздников, особенно Дня Победы, нам нужно обязательно направить нашим солдатам самые желанные для них подарки из дома, с родной алтайской земли. Для этого мы до середины апреля вели сбор самых необходимых в весенне-летний сезон вещей для воинов, — подчеркнула Надежда Ремнева.


В этот раз военнослужащим передали оборудование и аппаратуру, а также бензогенераторы, палатки, маскировочные сети, спальники, тенты для блиндажей, комплекты тактической одежды, продукты питания, сапоги, рюкзаки, термобелье, балаклавы и многое другое. Груз был сформирован по заявкам мобилизованных, командиров воинских частей.

С самого начала специальной военной операции взаимодействуем с региональным отделением и уже не в первый раз помогаем с организацией отправки грузов. Уверен — все, что мы отправили, поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач, а «приветы» от родных поднимут настроение и придадут сил, — отметил Денис Голобородько.

Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Очередную фуру с 20 тоннами груза для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Отправка была организована за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, а также Фонда социально-экономического развития Алтайского края. Средства сюда переводили многие депутаты, крупные компании и предприятия, предприниматели и частные лица.

Работа по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, а также сбору средств продолжается.

Реквизиты для сбора средств в помощь мобилизованным и их семьям:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
ИНН 2225056528/КПП 222401001
Расчетный счет 40703810302000001807
БИК 040173604
Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц:

«Дата регистрации — ДД.ММ.ГГГГ, Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей. НДС не облагается».

Назначение платежа для физических лиц (указываются данные лица, осуществляющего платеж):

«Добровольное пожертвование на материальную поддержку военнослужащих и их семей, Дата рождения, адрес регистрации, серия номер паспорта, гражданство» (Пример: Добров. пожертвование на мат. поддержку военнослужащих и их семей, 01.05.85 г. р, Алт. кр, Панкрушихинский р-н, с. Панкрушиха, ул. Советская д.6, кв.56, 0107 110700, РФ)

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость