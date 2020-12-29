Алтайские военные вооружились новыми беспилотниками, чтобы вести разведку даже в непогоду

Аппараты поступили в разведывательное подразделение мотострелкового соединения Центрального военного округа в Алтайском крае.

«Тахион» служит для ведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для огневых средств мотострелковых и танковых подразделений, а также для корректировки огня в ходе плановых мероприятий боевой подготовки как днем, так и ночью.

Беспилотник можно запускать в непогоду, в том числе при сильном ветре до 15 м/с. Он специально спроектирован с учетом применения в тяжелых климатических условиях (от -30 до +40 градусов), оснащается видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием.

Ранее в Алтайском крае к боевому дежурству приступил очередной полк «Ярсов».