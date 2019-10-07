Алтайские волонтеры пережили клопокалипсис

Участники волонтерского проекта «Телецкие яблочки» подверглись нашествию лесных клопов и придумали этому явлению название — клопокалипсис. Клопы стали неотъемлемым элементом проекта, шутят в Алтайском заповеднике.

Проект проходил на кордоне Беле Алтайского заповедника с 15 по 20 сентября. Прошлой осенью волонтеры-художники не смогли приехать из-за опасности нашествия медведей.

Волонтеры убрали старые ветки после обрезки, очистили стволы деревьев от коры, под которой живут вредители, собрали яблоки и проделали еще массу полезной работы, а также создали целую серию акварельных этюдов для оформления выставки в волонтерском заповедном домике.

Одна маленькая неприятность беспокоила художников — целый рой зеленых насекомых ежедневно опутывал кордон в теплое дневное время.

«В итоге клопы стали неотъемлемым элементом нынешнего проекта и даже попали в настенную „живопись“ волонтерского домика», — говорят в заповеднике.

Лесные клопы нередкие гости и в Барнауле. Они не несут для человека никакой угрозы.