Алтайские врачи спасли вахтовика, который получил инсульт на Камчатке

Жительница Рубцовка Елена Москвина написала письмо в министерство здравоохранения Алтайского края с благодарностью к алтайским врачам. По словам женщины, они спасли жизнь ее сыну-вахтовику после того, как ему поставили неправильный диагноз на Камчатке.

Как пишет Елена Москвина, ее сын работал «в глухом и далеком от всякой цивилизации районе с отсутствием самой элементарной медицинской помощи» на ловле рыбы. Это была третья вахта в его жизни. Двухмесячная работа подходила к концу. После 16-часовой смены мужчина зашел в душ и потерял там сознание от дикой головной боли.

«Два дня между нами не было контакта. Причем никто из работодателей со мной не связался и ничего не сообщил о произошедшем, — сообщила Елена.

Женщина нашла сына в терапевтическом отделении камчатской краевой больницы, где, как выяснилось впоследствии, не поставили точный диагноз. Мужчину четыре дня лечили от гипертонического криза. И лишь спустя почти неделю выяснилось, что у него был инсульт. После поддерживающего курса лечения жителя Рубцовска отправили на самолете домой. Он провел в воздухе 12 часов без сопровождающего.

Дома у мужчины случился повторный инсульт. Это поняла из разговора с Еленой Москвиной по телефону замглавного врача городской больницы № 2 Рубцовска Наталья Гревцева. Она срочно госпиталировала вахтовика. Лечили его молодые доктора — невролог Любовь Шуленина и реаниматолог Даниил Надеев.

«Ваш сын может не дожить до утра. Но он, видимо, в рубашке родился. Ведь на его пути домой уже было столько этапов, когда он мог умереть. А он до сих пор жив. И это удивительно», — сказали матери врачи.

Специалисты нейрохирургического отделения Краевой клинической больницы. zdravalt.ru

Елена Москвина отметила профессионализм водителя Юрия Карасева, который экстренно транспортировал ее сына в краевую клиническую больницу и максимально аккуратно вел автомобиль. Там мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии и почти сразу отправили на операцию. Рубцовчанин прошел курс реабилитации, во время которого его матери разрешили присутствовать в отделении. Елена поблагодарила всех специалистов, которые принимали участие в спасении ее сына — от врачей до санитарок.