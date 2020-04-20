Алтайские врачи уезжают в столицу за «коронавирусными» деньгами

Деньги для дополнительных выплат врачам поступили в медицинские учреждения Алтайского края, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Между тем, известны случаи, когда медики уезжают из края в столичные города.

«Тенденция перетока кадров уже есть, — признался Дмитрий Попов. — В Санкт-Петербурге и Москве идет интенсивный рост числа заболевших. Мы следим за ситуацией. По нашим данным уехало восемь человек — два врача, пять средних работников и один младший».

Попов подчеркнул, что средства стимуляции доведены до медорганизаций и будут выплачены за март и апрель.

Кроме того, в край по поручению президента поступят дополнительные средства на стимулирующие выплаты. В зависимости от ранга медицинского работника они составят 25, 50 и 80 тыс рублей.

Эти деньги выплатят тем, кто непосредственно работает с зараженными новым коронавирусом людьми. Сегодня в список на получение выплат входят более 200 медицинских работников разного уровня.