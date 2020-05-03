Алтайские врачи устроили кучный флешмоб в период пандемии и вызвали недоумение

1 мая у стен Центральной городской больницы Рубцовска прошел флешмоб. Его устроили коллеги медиков, которые сейчас борются с коронавирусом. У комментаторов в Сети по этому поводу возникли вопросы.

Как сообщают Вести22, в настоящий момент в ЦРБ Рубцовска живут и работают 51 медик.

В госпитале проходят лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Врачи, которые их лечат, не выйдут из стационара до последнего выздоровевшего пациента, и проведут еще плюсом 14 дней на самоизоляции в стационаре.

В день Весны и труда их коллеги решили проявить солидарность и вышли с плакатом «Вы наши герои». По фотографиям, которые появились в Сети, заметно, что должную дистанцию в 1,5−2 метра «флешмоберы» не соблюдают, стоят скученно без масок.

Это и вызвало шквал критики.

«Гениально. А как же самоизоляция? Лучшая пропаганда против нее», — написали люди.

Сколько на Алтае заболевших

По данным на 3 мая, в Алтайском крае зарегистрирован 498 случай заражения Covid-19.