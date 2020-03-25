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Жизнь

Алтайские ЗАГСы могут скорректировать работу из-за коронавируса

Органы ЗАГС Алтайского края в ближайшее время могут изменить работу из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Уже сейчас на торжественных регистрациях не допускается более 10 человек.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Пока все ЗАГСы в крае работают в обычном режиме, рассказали altapress.ru в краевом управлении юстиции.

Не исключено, что уже 25 марта примут решение о введении ограничительных мер.

Ранее Министерство юстиции РФ направило в адрес краевого управления соответствующие рекомендации. На их основе сотрудники ЗАГСов Алтайского края предлагают всем желающим перенести регистрацию на более поздний срок, а в случае отказа — ограничить количество участников мероприятия (не более 10 человек, включая сотрудников органа ЗАГС). Об этом сказала в ходе онлайн-конференции начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

Также она сообщила, что принято решение об отмене выездных регистраций, а также церемоний обряда имянаречения детей в торжественной обстановке.

«В соответствии с рекомендациями Минюста России ограничен личный прием граждан в органах ЗАГС. Мы рекомендуем нашим гражданам направлять обращения в органы ЗАГС в электронной форме либо по почте. Вместе с тем госуслуги оказываются своевременно, в день обращения гражданина», — отметила чиновница.

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