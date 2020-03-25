Алтайские ЗАГСы могут скорректировать работу из-за коронавируса

Пока все ЗАГСы в крае работают в обычном режиме, рассказали altapress.ru в краевом управлении юстиции.
Не исключено, что уже 25 марта примут решение о введении ограничительных мер.
Ранее Министерство юстиции РФ направило в адрес краевого управления соответствующие рекомендации. На их основе сотрудники ЗАГСов Алтайского края предлагают всем желающим перенести регистрацию на более поздний срок, а в случае отказа — ограничить количество участников мероприятия (не более 10 человек, включая сотрудников органа ЗАГС). Об этом сказала в ходе онлайн-конференции начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.
Также она сообщила, что принято решение об отмене выездных регистраций, а также церемоний обряда имянаречения детей в торжественной обстановке.
«В соответствии с рекомендациями Минюста России ограничен личный прием граждан в органах ЗАГС. Мы рекомендуем нашим гражданам направлять обращения в органы ЗАГС в электронной форме либо по почте. Вместе с тем госуслуги оказываются своевременно, в день обращения гражданина», — отметила чиновница.