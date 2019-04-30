Алтайские журналисты испытали на себе будни лесных пожарных.

Как отметил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия компании «Алтайлес» Максим Усов, лесной пожарный — штучный специалист:
В пожароопасный сезон, который длится с ранней весны до поздней осени, у нас действует строгий режим, который можно сравнить с военным временем. Сотрудники находятся на боевых постах, выезжать за территорию предприятия запрещено. Профессия связана с постоянным риском. Тушение лесного пожара может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
В Алтайском крае создана и действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров: количество техники, оборудования, инвентаря, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Такая система позволяет надежно охранять ленточные и приобские боры от пожаров.
Основной фактор возгораний: человеческий. 8 из 10 пожаров происходят по беспечности отдыхающих, охотников, туристов, из-за неконтролируемых сельхозпалов. Но лес может загореться и без вмешательства человека. С этой точки зрения особую опасность представляют старовозрастные леса, где накопилось большое количество хвойной подстилки. Достаточно сухой грозы, распространенного явления на юге Алтайского края, чтобы случился лесной пожар.
Константин Ганов,
организатор V краевого конкурса «Журналист меняет профессию»:
На собственном примере убедился, как наши доблестные огнеборцы в сложнейших условиях идут против самой страшной стихии — лесного пожара.
Алексей Коверзнев,
депутат Совета депутатов Первомайского сельского совета:
Знания, полученные в рамках конкурса, помогут в организации профилактических мероприятий по защите сельских населенных пунктов от лесных пожаров.
Ярослав Махначев,
заместитель шеф-редактора газеты «Вечерний Барнаул»:
В этой профессии большой героизм. Прочувствовав на себе, понимаешь, насколько это нелегкая работа, насколько люди рискуют, борясь с последствиями человеческой беспечности.
Анна Бодагова,
корреспондент газеты «Алтайская правда»:
Новый, интересный опыт. Держать рукав, передвигаться с ним не так просто, как казалось со стороны.