В Павловском районе состоялась практическая часть конкурса «Журналист меняет профессию»: девять журналистов и один депутат учились самой важной профессии в лесном хозяйстве — лесного пожарного. Огнеборец должен обладать знаниями о видах пожаров, способах их предотвращения и тушения. Немаловажны личные качества: стрессоустойчивость, быстрая реакция, выносливость, готовность прийти на помощь, высокая ответственность.

Как отметил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия компании «Алтайлес» Максим Усов , лесной пожарный — штучный специалист:

В пожароопасный сезон, который длится с ранней весны до поздней осени, у нас действует строгий режим, который можно сравнить с военным временем. Сотрудники находятся на боевых постах, выезжать за территорию предприятия запрещено. Профессия связана с постоянным риском. Тушение лесного пожара может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

В Алтайском крае создана и действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров: количество техники, оборудования, инвентаря, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Такая система позволяет надежно охранять ленточные и приобские боры от пожаров.

Алтайские журналисты испытали на себе будни лесных пожарных. Дмитрий Лямзин.

Основной фактор возгораний: человеческий. 8 из 10 пожаров происходят по беспечности отдыхающих, охотников, туристов, из-за неконтролируемых сельхозпалов. Но лес может загореться и без вмешательства человека. С этой точки зрения особую опасность представляют старовозрастные леса, где накопилось большое количество хвойной подстилки. Достаточно сухой грозы, распространенного явления на юге Алтайского края, чтобы случился лесной пожар.

Алтайские журналисты испытали на себе будни лесных пожарных. Дмитрий Лямзин.

Константин Ганов,

организатор V краевого конкурса «Журналист меняет профессию»:

На собственном примере убедился, как наши доблестные огнеборцы в сложнейших условиях идут против самой страшной стихии — лесного пожара.

Алексей Коверзнев,

депутат Совета депутатов Первомайского сельского совета:

Знания, полученные в рамках конкурса, помогут в организации профилактических мероприятий по защите сельских населенных пунктов от лесных пожаров.

Ярослав Махначев,

заместитель шеф-редактора газеты «Вечерний Барнаул»:

В этой профессии большой героизм. Прочувствовав на себе, понимаешь, насколько это нелегкая работа, насколько люди рискуют, борясь с последствиями человеческой беспечности.

Анна Бодагова,

корреспондент газеты «Алтайская правда»: