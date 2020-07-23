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Алтайские журналисты потушили три лесных пожара

По легенде, возгорания возникли в Барнаульском ленточном бору из-за неосторожного обращения с огнем. На обнаружение и тушение условного лесного пожара сотрудникам СМИ понадобилось от 6 до 9 минут.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Фото ЛХК «Алтайлес»

Мероприятие прошло в рамках VI краевого конкурса «Журналист меняет профессию». Организатор обучения профессиям, связанным с тушением лесных пожаров, — лесная холдинговая компания «Алтайлес». На базе холдинга создана и действует мощная система охраны лесов от пожаров, оснащение которой в несколько раз превышает установленные законом нормативы.

Максим Усов,
заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия «Содружество» ЛХК «Алтайлес»:

Дисциплина как у военных. Начальники участков в пожароопасный сезон не ходят в отпуск, не покидают пределы лесничества без веских причин. В этом году лес как пороховая бочка. Из-за сухой и жаркой погоды пожары возникают практически ежедневно. Но даже дождь не спасает, а добавляет проблем. Участились сухие грозы, когда разряд молнии попадает в дерево, что также становится причиной лесного пожара.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Фото ЛХК «Алтайлес»

Сотрудники лесных предприятий тушат все пожары, которые угрожают лесу — и ландшафтные, и на землях населенных пунктов. За текущий пожароопасный сезон павловские лесоводы потушили более 70 возгораний. Государство компенсирует затраты только частично. В 2019 году из 13 млн рублей, потраченных на содержание противопожарной системы, мониторинг и тушение лесных пожаров, возместили только 120 тысяч рублей. В целом все предприятия холдинга ежегодно направляют 140 млн рублей на выполнение мероприятий по пожарной безопасности в лесах.

Татьяна Кочетыгова,
журналист «Алтайской правды»:

День общения с лесниками и возможность примерить профессию на себя дали мне четкое понимание, что лесной пожарный — это не романтический герой сериалов, а человек, ежедневно готовый на риск ради спасения нашего общего достояния, зеленых легких мира.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Фото ЛХК «Алтайлес»

Ярослав Махначев,
журналист «Вечернего Барнаула»:

Работники леса — особая каста. С ранней весны и до первых снежинок их практически не застать дома. Изучение лесов, восстановление, охрана — дел хватает. Особенно когда лето такое, как нынче, — жаркое, сухое, с грозами. На всех, кто защищает лес от пожара, в такие сезоны особая ответственность. Причем не только непосредственно на огнеборцах, но и на тех, чья задача — вовремя увидеть огонь.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Фото ЛХК «Алтайлес»

Корреспондент «Катунь 24», организатор конкурса «Журналист меняет профессию», монтажник-высотник Константин Ганов забрался на 34-метровую пожарную вышку и оттуда передавал координаты пожаров коллегам на земле.

Вышку покачивает. Человеку неподготовленному это может показаться жутким. Но в целом условия рабочие. Видим дым, определяем координаты по азимутальному кругу, передаем информацию диспетчеру, который и направит пожарный расчет к очагу возгорания, — рассказал Константин.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Алтайские журналисты потушили три лесных пожара.
Фото ЛХК «Алтайлес»

На вооружении холдинга «Алтайлес»: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга составляет всего 20 минут. Время — самый важный фактор, так как сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.

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