По легенде, возгорания возникли в Барнаульском ленточном бору из-за неосторожного обращения с огнем. На обнаружение и тушение условного лесного пожара сотрудникам СМИ понадобилось от 6 до 9 минут.

Мероприятие прошло в рамках VI краевого конкурса «Журналист меняет профессию». Организатор обучения профессиям, связанным с тушением лесных пожаров, — лесная холдинговая компания «Алтайлес». На базе холдинга создана и действует мощная система охраны лесов от пожаров, оснащение которой в несколько раз превышает установленные законом нормативы.

Максим Усов,

заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия «Содружество» ЛХК «Алтайлес»:

Дисциплина как у военных. Начальники участков в пожароопасный сезон не ходят в отпуск, не покидают пределы лесничества без веских причин. В этом году лес как пороховая бочка. Из-за сухой и жаркой погоды пожары возникают практически ежедневно. Но даже дождь не спасает, а добавляет проблем. Участились сухие грозы, когда разряд молнии попадает в дерево, что также становится причиной лесного пожара.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара. Фото ЛХК «Алтайлес»

Сотрудники лесных предприятий тушат все пожары, которые угрожают лесу — и ландшафтные, и на землях населенных пунктов. За текущий пожароопасный сезон павловские лесоводы потушили более 70 возгораний. Государство компенсирует затраты только частично. В 2019 году из 13 млн рублей, потраченных на содержание противопожарной системы, мониторинг и тушение лесных пожаров, возместили только 120 тысяч рублей. В целом все предприятия холдинга ежегодно направляют 140 млн рублей на выполнение мероприятий по пожарной безопасности в лесах.

Татьяна Кочетыгова,

журналист «Алтайской правды»:

День общения с лесниками и возможность примерить профессию на себя дали мне четкое понимание, что лесной пожарный — это не романтический герой сериалов, а человек, ежедневно готовый на риск ради спасения нашего общего достояния, зеленых легких мира.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара. Фото ЛХК «Алтайлес»

Ярослав Махначев,

журналист «Вечернего Барнаула»:

Работники леса — особая каста. С ранней весны и до первых снежинок их практически не застать дома. Изучение лесов, восстановление, охрана — дел хватает. Особенно когда лето такое, как нынче, — жаркое, сухое, с грозами. На всех, кто защищает лес от пожара, в такие сезоны особая ответственность. Причем не только непосредственно на огнеборцах, но и на тех, чья задача — вовремя увидеть огонь.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара. Фото ЛХК «Алтайлес»

Корреспондент «Катунь 24», организатор конкурса «Журналист меняет профессию», монтажник-высотник Константин Ганов забрался на 34-метровую пожарную вышку и оттуда передавал координаты пожаров коллегам на земле.

Вышку покачивает. Человеку неподготовленному это может показаться жутким. Но в целом условия рабочие. Видим дым, определяем координаты по азимутальному кругу, передаем информацию диспетчеру, который и направит пожарный расчет к очагу возгорания, — рассказал Константин.

Алтайские журналисты потушили три лесных пожара. Фото ЛХК «Алтайлес»

На вооружении холдинга «Алтайлес»: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга составляет всего 20 минут. Время — самый важный фактор, так как сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.