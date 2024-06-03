Алтайские журналисты вошли в число победителей конкурса «Ростелекома»

В Сибири «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа XIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проходит при поддержке Минцифры РФ. В числе победителей и призеров — два алтайских журналиста.

В номинации «Печатные СМИ» первое место заняла корреспондент газеты «Вечерний Барнаул» Алиса Тростникова. Второе место в номинации «Радио и подкасты» жюри присудило главному редактору «КП — Барнаул» Ольге Ведерниковой. Победителями также признаны участники из Новосибирска, Красноярска, Томска и Кемерова.

Алиса Тростникова. Источник: компания «Ростелеком». Ольга Ведерникова. Источник: компания «Ростелеком».

Алиса Тростникова в своей работе «Услуга за услугу. Барнаульские разработчики создали бесплатный сервис для онлайн-записи и планируют охватить им весь мир» рассказала про местного стартапера Дениса Чупахина и его ИТ-разработку для малого бизнеса. Ольга Ведерникова, чтобы раскрыть тему «цифровых аборигенов», пригласила для подкаста на радио «КП — Барнаул» руководителя Центра цифрового образования детей «IT-Куб» Светлану Шефер и 11-классника из барнаульского лицея № 124 Владислава Юркова.

ИТ-технологий в настоящее время остается одной из самых актуальных и интересных, а в Сибири есть много талантливых журналистов, которые освещают ее очень оригинально и нестандартно. Особенно рад увидеть в числе отмеченных высокими баллами работы алтайских коллег. Поздравляю всех победителей с еще одним профессиональным успехом», — сказал член конкурсного жюри, председатель Алтайского отделения Союза журналистов России Андрей Абрамов.

С интенсивным развитием ИТ-технологий возросла необходимость грамотно и доступно информировать общество о цифровых возможностях. Благодаря конкурсу мы видим, что ежегодно повышается экспертность сибирских журналистов в этой сфере, появляются новые темы, новые форматы. В этом году большинство работ посвящено российским технологичным разработкам и искусственному интеллекту, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Журналисты и блогеры, занявшие первые места в основных номинациях — «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Печатная пресса», «Интернет-СМИ», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» — отправятся в июне в Москву для участия в федеральном этапе. Обладатели первых мест на общероссийском уровне в сентябре поедут на Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

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