Алтайских арестантов с подозрением на коронавирус отправят в гражданские больницы

ФСИН России определилась с мерами против возникновения и распространения инфекции COVID-19 в следственных изоляторах и колониях. В Алтайском крае все 9 тыс. человек, содержащихся в учреждениях системы, на неопределенный срок остались без свиданий с родственниками.

В постановлении ФСИН России указано, что до особого указания приостановлена организация длительных и краткосрочных свиданий в исправительных колониях и СИЗО.

На территорию этих учреждений также полностью запрещен вход сотрудников и посетителей с повышенной температурой, а также тех, кто в течение последних 14 дней вернулся из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19.

Если у граждан, находящихся под стражей, будут выявлены симптомы коронавируса, ФСИН распорядилось госпитализировать их в государственные и муниципальные больницы.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно», — сообщил 19 марта сайт регионального УФСИН.

На территории Алтайского края действуют 14 исправительных учреждений и следственных изоляторов. По данным на 1 марта 2020 года, в них содержатся 9123 человека (603 из них — женщины). Штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы региона — 3314 человек.

Добавим, что накануне введения беспрецедентных ограничений УФСИН Алтайского края подвело итоги второго этапа всероссийского конкурса КВН. Жюри оценивало работы участников по присланным из колоний видеозаписям. Победителями во всех номинациях стали осужденные из сборной барнаульской лечебно-исправительной колонии № 1.