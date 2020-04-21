Алтайских пекарей, бойцов ММА и юристов осудили по «суровой» статье КоАП

Центральный районный суд Барнаула привлек к ответственности «Алтайскую гильдию пекарей и кондитеров» за воспрепятствование законной деятельности должностного лица при проведении проверки. Altapress.ru удалось выяснить, что еще несколько общественных организаций по итогам проверок попали под прицел регионального минюста.

Карточка без санкции

Статья 19.4.1 (ч.2) КоАП, по которой привлекли региональное объединение хлебопеков и кондитеров, предусматривает штраф для должностных лиц в размере 5−10 тыс. рублей, для организаций — 20−50 тыс. рублей. В судебной карточке административного дела не указано, какая санкция и за что именно была применена к некоммерческому партнерству.

Руководитель гильдии Борис Беньковский не назвал сумму штрафа, сказав Altapress.ru, что копия документа из суда ему еще не поступала.

По словам Беньковского, некоммерческое партнерство в ежеквартальной отчетности перед Минюстом неумышленно допустило незначительную ошибку (неверно был указан адрес электронной почты) и ведомство инициировало составление административного протокола.

Полностью нарушение, которое вменили гильдии, звучит так: воспрепятствование законной деятельности должностного лица, повлекшее невозможность проведения или завершения проверки.

Хлеб. СС0.

Проверяли в ноябре

На сайте управления Минюста РФ по Алтайскому краю указано, что документарная проверка НП «Алтайская гильдия пекарей и кондитеров» была проведена в течение ноября 2019 года.

«Сделать вывод о соответствии (не соответствии) деятельности организации заявленным уставным целям не представляется возможным ввиду непредставления документов, необходимых для проведения проверки», — говорится на сайте ведомства.

Управление сначала вынесло гильдии предупреждение, а затем направило уведомление о явке для составления протокола.

Гильдия зарегистрирована в 2014 году. В нее вошли компании «Русское поле», «РунгисЪ», «Гудвилл», «Комбинат «Русский хлеб» и другие. Всего в партнерстве было 11 участников.

Мужчина и документы. СС0

Бойцы и юристы пошли следом

Кстати, аналогичный протокол недавно был составлен Минюстом на организацию совсем другого профиля — «Федерацию смешанного боевого единоборства «ММА» Алтайского края». Ее отчетность ведомство проверяло в феврале и также указало на отсутствие необходимых документов.

С «Ассоциацией юристов города Барнаула» могут обойтись еще строже — в Индустриальном суде Барнаула находится иск регионального управления Минюста о ликвидации этой НКО.

Перед подачей иска — в течение января 2020 года, когда в отношении ассоциации проводилась плановая проверка, ее представитель вовремя не направил необходимые документы, указано на сайте управления. Кроме того, «деятельность по достижению уставных целей некоммерческой организацией не осуществлялась».

Юридическое НКО возглавляет Владислав Зыков, в составе учредителей, кроме него, Надежда Коробкова и Сергей Ломакин.