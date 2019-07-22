Алтайских пенсионеров, танцующих зумбу, покажут на всю Россию

Телемост пройдет в рамках традиционного танцевального марафона «Московское долголетие» для людей старшего возраста.
В ходе телемоста покажут трансляцию барнаульского мероприятия. В Парке спорта активисты коллектива «Ретро» провели флешмоб для 200 человек. Под ритмичную музыку они танцевали латиноамериканскую зумбу.
Как подчеркнули в министерстве социальной защиты региона, этот проект отвечает основным задачам федерального проекта «Старшее поколение» по популяризации программ, направленных на социальную поддержку пожилых людей и увеличение периода активного долголетия.