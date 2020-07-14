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Жизнь

Алтайских перевозчиков будут штрафовать за пассажиров без масок

В Бийске на автоперевозчиков составили 17 протоколов нарушений масочного режима, 15 из которых уже передали в суд. Об этом сообщил «Бийский рабочий».

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Протоколы собираются выписывать дальше не только на предпринимателей, но и на водителей и пассажиров без масок, сообщил заместитель начальника управления ГО и ЧС Бийска Дмитрий Сдобин.

«Мы контролировать в полном объеме действия экипажей физически не можем. Я как работодатель, тоже несу ответственность, но логичнее было бы не протоколами выписывать, а действовать какими-то профилактическими мерами — рейды устраивать», — считает автопредприниматель Бийска Виталий Зубцов.

Ранее в Алтайском крае ужесточили масочный режим. Средства индивидуальной защиты обязательно носить в общественных местах.

В Бийске, по последним данным, с начала пандемии коронавирусом заболело 447 человек.

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