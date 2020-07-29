Алтайских предпринимателей приглашают бесплатно принять участие в образовательной программе

Основной задачей Программы «Школа предпринимательства» является обучение действующих предпринимателей по наиболее актуальным для них темам с целью наращивания навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса.
Программа «Школа предпринимательства» предназначена для людей, которые уже реализовывают свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития предприятия.
- проведение маркетинговых исследований и анализ бизнеса;
- маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;
- управления человеческими ресурсами;
- управления товарно-материальными запасами;
- финансового планирования;
- калькуляция себестоимости товара/услуги;
- ведение бухгалтерского учета (для не финансистов);
- управления предприятием.
Для участия в тренинге необходимо до 05 августа 2020 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф
Количество мест ограничено: не более 15 человек.
Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».
Участие в программе бесплатное!
Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб.204).
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