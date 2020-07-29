Алтайских предпринимателей приглашают бесплатно принять участие в образовательной программе

Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» запускает набор участников на образовательную программу «Школа предпринимательства» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей Алтайского края по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса, планируемый период реализации обучения с 10 августа 2020 г. по 14 августа 2020 г.

Основной задачей Программы «Школа предпринимательства» является обучение действующих предпринимателей по наиболее актуальным для них темам с целью наращивания навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса.

Программа «Школа предпринимательства» предназначена для людей, которые уже реализовывают свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития предприятия.

«Алтайский фонд МСП» запускает набор участников на образовательную программу «Школа предпринимательства» Дмитрий Лямзин «Алтайский фонд МСП» запускает набор участников на образовательную программу «Школа предпринимательства» Дмитрий Лямзин «Алтайский фонд МСП» запускает набор участников на образовательную программу «Школа предпринимательства» Дмитрий Лямзин «Алтайский фонд МСП» запускает набор участников на образовательную программу «Школа предпринимательства» Дмитрий Лямзин

По завершению тренинга Вы сможете получить навыки и знания: проведение маркетинговых исследований и анализ бизнеса;

маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;

управления человеческими ресурсами;

управления товарно-материальными запасами;

финансового планирования;

калькуляция себестоимости товара/услуги;

ведение бухгалтерского учета ( для не финансистов);

для не финансистов); управления предприятием.

Для участия в тренинге необходимо до 05 августа 2020 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф

Количество мест ограничено: не более 15 человек.

Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».

Участие в программе бесплатное!

Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб.204).

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