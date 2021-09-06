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Жизнь

Алтайских сельчан попросили два дня не паниковать во время антитеррористических учений

В Первомайском районе Алтайского края пройдет антитеррористическое учение в течение двух дней — 7 и 8 сентября, сообщает региональная ФСБ.

Алтайские бойцы Росгвардии высадились с Ми-8.
Алтайские бойцы Росгвардии высадились с Ми-8.
Владимир Антропов / 22.rosgvard.ru/

В Первомайском районе в течение двух дней отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы.

«В режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения ФСБ, МВД и линейного управления, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСО, а также представители правительства Алтайского края», — рассказали в ведомстве.

Население попросили с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов.

«Сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации», — обратилась ФСБ к жителям Первомайского района.

Ранее плановое антитеррористическое учение провели в Барнауле.

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