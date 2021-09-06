Алтайских сельчан попросили два дня не паниковать во время антитеррористических учений

В Первомайском районе в течение двух дней отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы.
«В режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения ФСБ, МВД и линейного управления, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСО, а также представители правительства Алтайского края», — рассказали в ведомстве.
Население попросили с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов.
«Сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации», — обратилась ФСБ к жителям Первомайского района.
Ранее плановое антитеррористическое учение провели в Барнауле.