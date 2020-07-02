12 алтайских школьников стали лучшими по итогам интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко

Двенадцать школьников из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска стали призерами и победителями интернет — олимпиады Фонда Андрея Мельниченко. Она прошла в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Всего свои силы в олимпиаде попробовали более 1500 учащихся 4−7 классов, увлеченных естественными и точными науками, из восьми регионов России.

Интернет-олимпиада проводилась в рамках первого этапа набора учащихся в образовательные центры Фонда Андрея Мельниченко. Участниками онлайн- испытаний по физике, математике, химии, информатике и робототехнике стали школьники из Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской, Тульской, Амурской, Свердловской и Томской областей, а также Республики Дагестан.

Один из лучших результатов среди четвероклассников показал школьник из Рубцовска Георгий Анисимов. Он набрал 181 балл из возможных 220. В число призеров также вошли четверо учащихся из Барнаула: Анна Горелова, Николай Поляков, Анна Власова, Вячеслав Кожанов и Лев Усольцев. Всего в этой категории победителями и призерами интернет-олимпиады стали 15 человек.

Среди учащихся пятых классов победу в интеллектуальном испытании одержал школьник из Бийска Данил Борисенко. Его результат 166 баллов из 210 возможных. Бийчанин Илья Абраменко и барнаулец Виктор Сигарев заняли призовые места. Всего в этой категории победителями и призерами онлайн-турнира стали 11 школьников.

В число призеров олимпиады среди шестиклассников вошла школьница из Новоалтайска Нина Ломских. Всего в этой категории шесть дипломантов. А в тройку лучших среди учащихся 7 классов вошли бийчане Анастасия Москалева и Георгий Сидоренко.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко;

Мы очень рады тому, что впервые проведенная Фондом Андрея Мельниченко интернет-олимпиада получила такой солидный охват, а ее участники продемонстрировали хорошие результаты. Это успешный старт для всех.

В августе победители, призеры и участники, работы которых отметило жюри турнира, будут приглашены на собеседование в центры детского научного и инженерно-технического творчества, которые работают в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Невинномысске и Новомосковске. В случае его успешного прохождения одаренные школьники из российских регионов будут рекомендованы к зачислению в число учащихся образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, где смогут углубленно изучать естественные и точные науки, развивать свои таланты и делать первые шаги в будущей профессии.