Алтайским автомобилистам придется трижды ждать проезд военных

26 и 27 августа в Алтайском крае будут перекрывать движение на трассах из-за проезда военной техники, предупредили в Госавтоинспекции.

Движение для всех видов транспорта закроют 26 августа с 23:10 до 2:20 27 августа на участке автодороги «н.п. Бобровка — а/д „Фирсово — Бобровка — Рассказиха“ — с. Фирсово — а/д „Подъезд к с. Фирсово“ — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи».

Также 27 августа перекроют проезд с 5:00 до 8:00 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» и с 12:10 до 15:10 на участке «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.