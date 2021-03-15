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Жизнь

Алтайским чиновникам выписали почти миллионный штраф за плохую уборку снега

Штрафов почти на миллион рублей получили чиновники администрации Бийска за некачественную уборку дорог, пишет «Деловой Бийск». В мэрии признаются, что подрядчики не справляются.

Уборка снега. Бийск.
Уборка снега. Бийск.
instagram.com/admbiysk

На некоторых улицах до сих пор из-за мощных отвалов снега машинам сложно разъехаться, а вывоз снега начался только недавно.

Из-за некачественной уборки дорог в адрес «Приобского ДЭУ» выписали штрафы на общую сумму 810 тыс рублей.

«Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать ее в счет оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были», — прокомментировала и.о. начальника управления ЖКХ Бийска Ирина Скобкова.

Ранее в наукограде полностью остановили движение трамваев. За одну ночь Бийск замело так, что коммунальщики несколько дней не могли очистить рельсы.

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