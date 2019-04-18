Алтайским медицинским кластером будет руководить программист из Красноярска

Исполняющим обязанности директора управляющей компании Алтайского медицинского кластера стал Виталий Азанов. Он сменил на этом посту Елену Вайгель. До переезда в Барнаул Виталий Геннадьевич занимал должность заместителя главного врача Красноярской клинической больницы № 20.

Что известно о Виталии Азанове

Виталий Азанов состоял в губернаторском кадровом резерве Красноярского края. Согласно анкете, он родился 24 апреля 1983 года и получил образование в Сибирском государственном технологическом университете по специальности инженер-программист.

В начале карьеры Виталий Азанов работал менеджером, начальником компьютерного центра и верстальщиком в Абакане, был инженером в красноярской школе.

С 2006 по 2010 год был учредителем и директором красноярской компании «Разработки Программных Технологий».

С 2010 по 2016 год Азанов возглавлял ИТ-отдела Красноярской краевой клинической больницы. Затем год замещал начальника управления информационного обеспечения красноярского территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Что такое управляющая компания Алтайского медкластера

Основная цель компании — информатизация учреждений здравоохранения Алтайского края для уменьшения различных потерь, вклад в снижение смертности и инвалидизации в регионе. В ведении учреждения — вопросы управление потоками пациентов, сбор, обработка, хранение и анализ медицинской статистической информации.