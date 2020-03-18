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Жизнь

Алтайским пенсионерам предлагают выгодно слетать в Крым и вернуться обратно

В аэропорту Барнаула открыта продажа на субсидированные перелеты в Крым, сообщает воздушная гавань на своей странице во «ВКонтакте».

Самолет
Самолет
СС0

Стоимость прямого перелета туда-обратно 13 300 рублей, включая агентский сбор.

«Тариф распространяется на пенсионеров и молодежь. Без льгот стоимость тарифа в оба конца со сборами 24 500 рублей», — отметили в аэропорту.

Рейс будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 апреля — по вторникам и субботам.

Также продолжается продажа билетов на рейсы в Симферополь. Улететь туда можно по четвергам.

Ранее сообщалось, что Nordwind вновь запустит летний прямой рейс из Барнаула в Крым. Прямые рейсы откроют с 3 июня, стоимость билетов в одну сторону — от 12 тыс. рублей.

Напомним, средняя страховая пенсия в Алтайском крае — 12,5 тыс. рублей (плюс-минус 500 рублей), минимальная (для неработающих) — более 8 тыс. рублей.

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