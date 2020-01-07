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Жизнь

Алтайским рыбакам посоветовали брать веревку и палку, чтобы вытаскивать себя из воды

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, как не допустить происшествий на водоемах, а также дали несколько советов по подготовке к тихой охоте.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Анна Зайкова

В ведомстве отметили, что отсутствие сильных морозов в долгие новогодние выходные на льду водоемов вырастают целые палаточные лагеря.

При этом рыбаки зачастую забывают о безопасности в погоне за богатым уловом.

«Стоит сразу сказать, что рыбаки порой выезжают на лед на автомобиле, что категорически запрещено. Также необходимое условие, которое должно соблюдаться на льду — ограниченное количество людей в месте ловли рыбы, недопущение слишком больших скоплений людей. Уходить с места рыбалки необходимо тем же путем, по которому вы пришли, поскольку прочность льда не везде одинакова, где-то может быть полынья, заберег или просто тонкий лед, поэтому возвращаться проверенной дорогой гораздо безопаснее», — дали несколько советов в МЧС.

Также стоит подготовиться к рыбалке, предусмотрев возможность вероятных происшествий на льду.

«В целях безопасности будет полезно взять с собой подручные средства спасения, которые в случае возникновения экстренной ситуации помогут не только вам, но и окружающим людям, попавшим в беду. Этими средствами могут быть веревка, палка, острый предмет, с помощью которого можно зацепиться за край льдины и выбраться из воды. Лыжи также могут послужить в качестве подручных средств спасения, кроме того, лыжи во многом снижают нагрузку на лед», — рассказали специалисты.

В МЧС отметили, что погодные условия и отсутствие продолжительных морозов не позволили в этом году открыть традиционные ледовые переправы. На сегодняшний день действует лишь одна ледовая дорога в Каменском районе (Островная — г. Камень-на-Оби, грузоподъемность 2 тонны).

Выезд на лед вне официально открытых переправ крайне опасен, предупредили в МЧС.

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