Алтайским рыбакам посоветовали брать веревку и палку, чтобы вытаскивать себя из воды

В ведомстве отметили, что отсутствие сильных морозов в долгие новогодние выходные на льду водоемов вырастают целые палаточные лагеря.
При этом рыбаки зачастую забывают о безопасности в погоне за богатым уловом.
«Стоит сразу сказать, что рыбаки порой выезжают на лед на автомобиле, что категорически запрещено. Также необходимое условие, которое должно соблюдаться на льду — ограниченное количество людей в месте ловли рыбы, недопущение слишком больших скоплений людей. Уходить с места рыбалки необходимо тем же путем, по которому вы пришли, поскольку прочность льда не везде одинакова, где-то может быть полынья, заберег или просто тонкий лед, поэтому возвращаться проверенной дорогой гораздо безопаснее», — дали несколько советов в МЧС.
Также стоит подготовиться к рыбалке, предусмотрев возможность вероятных происшествий на льду.
«В целях безопасности будет полезно взять с собой подручные средства спасения, которые в случае возникновения экстренной ситуации помогут не только вам, но и окружающим людям, попавшим в беду. Этими средствами могут быть веревка, палка, острый предмет, с помощью которого можно зацепиться за край льдины и выбраться из воды. Лыжи также могут послужить в качестве подручных средств спасения, кроме того, лыжи во многом снижают нагрузку на лед», — рассказали специалисты.
В МЧС отметили, что погодные условия и отсутствие продолжительных морозов не позволили в этом году открыть традиционные ледовые переправы. На сегодняшний день действует лишь одна ледовая дорога в Каменском районе (Островная — г. Камень-на-Оби, грузоподъемность 2 тонны).
Выезд на лед вне официально открытых переправ крайне опасен, предупредили в МЧС.