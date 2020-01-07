Алтайским рыбакам посоветовали брать веревку и палку, чтобы вытаскивать себя из воды

В ведомстве отметили, что отсутствие сильных морозов в долгие новогодние выходные на льду водоемов вырастают целые палаточные лагеря.

При этом рыбаки зачастую забывают о безопасности в погоне за богатым уловом.

«Стоит сразу сказать, что рыбаки порой выезжают на лед на автомобиле, что категорически запрещено. Также необходимое условие, которое должно соблюдаться на льду — ограниченное количество людей в месте ловли рыбы, недопущение слишком больших скоплений людей. Уходить с места рыбалки необходимо тем же путем, по которому вы пришли, поскольку прочность льда не везде одинакова, где-то может быть полынья, заберег или просто тонкий лед, поэтому возвращаться проверенной дорогой гораздо безопаснее», — дали несколько советов в МЧС.