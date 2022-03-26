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Жизнь

Алтайским военным вручили обновленное боевое знамя с изображением «Царицы ваз»

26 марта в Барнауле на Мемориале Славы торжественно вручили боевое знамя нового образца 314-му отдельному радиотехническому центру. Об этом сообщает пресс-центр краевого правительства.

Вручение боевого знамени.
Вручение боевого знамени.
Михаил Литвинов, altairegion22.ru

Центр дислоцируется в поселке Конюхи под Барнаулом и входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Для участия в этом особом ритуале в Алтайский край прибыл заместитель командующего 15-й армией ВКС особого назначения генерал-майор Андрей Калюта.

«Уверен, что вы все с честью и достоинством будете нести воинскую службу, обеспечивая защиту нашей Родины, Российской Федерации, в воздушно-космической сфере», — подчеркнул генерал-майор.

Знамя представляет собой белое полотнище, в центре которого находится эмблема воинской части. От нее расходятся лучи-георгиевские ленты.

А также на эмблеме присутствует изображение «Царицы ваз», изготовленной колыванскими мастерами, как символ того, что 314-й отдельный радиотехнический центр дислоцируется в Алтайском крае, указали в правительстве.

Командир Центра полковник Александр Яковченко убежден, что с вручением боевого знамени личный состав воодушевился и будет продолжать «славные традиции главного центра предупреждения о ракетном нападении».

«Обретение воинского знамени — это важный шаг в укреплении славных традиций Вооруженных сил России, повышении профессионализма и авторитета военной службы», — подчеркнул вице-губернатор края Виталий Снесарь.

Незадолго до вручения знамени губернатор Виктор Томенко побеседовал с Андреем Калютой по вопросам взаимодействия.

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