Алтайским заключенным дали раскраски

В ИК-10 в Алтайском крае практикуют новый метод арт-терапии. Заключенные раскрашивают антистрессовые картинки в виде, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

С заключенными проводят занятия по арт-терапии.

Занятия с осужденными проводятся в группах по 3−5 человек. Пока они карандашами раскрашивают мандалы, но потом будут рисовать их сами.

«Во время занятия происходит оценка отдельных черт характера и свойств человека, осознание существующих проблем и жизненных ценностей, гармонизация состояния психики, — рассказала начальник психологической лаборатории, майор внутренней службы Яна Туманова

Процесс создания мандал станет для осужденных не только психокоррекционным занятием, но и увлекательным творческим процессом, говорят в УФСИН.

Методика, разработанная Карлом Гюставом Юнгом, по мнению психологов, является одним из наиболее доступных и эффективных методов в работе с осужденными.