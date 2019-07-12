Алтайским заключенным дали раскраски

Занятия с осужденными проводятся в группах по 3−5 человек. Пока они карандашами раскрашивают мандалы, но потом будут рисовать их сами.
«Во время занятия происходит оценка отдельных черт характера и свойств человека, осознание существующих проблем и жизненных ценностей, гармонизация состояния психики, — рассказала начальник психологической лаборатории, майор внутренней службы Яна Туманова
Процесс создания мандал станет для осужденных не только психокоррекционным занятием, но и увлекательным творческим процессом, говорят в УФСИН.
Методика, разработанная Карлом Гюставом Юнгом, по мнению психологов, является одним из наиболее доступных и эффективных методов в работе с осужденными.