Алтайский биосферный заповедник показал фото с животными, встречающими весну

Количество снимков на фотоловушках в Алтайском биосферном заповеднике в последний месяц стало измеряться не сотнями, а тысячами, сообщил сайт учреждения. Весна пробудила животный мир.

О том, как себя ведут разные животные, рассказал Юрий Калинкин, старший научный сотрудник Алтайского заповедника.

Маралы: поднимаются в горы , вынашивают детенышей

Маралы покинули подножия гор, поднявшись в более прохладные места у границы снега, где гораздо меньше надоедливого гнуса и клещей. Там взрослые животные сбросили рога. Сейчас у них уже интенсивно растут новые рога — панты.

Вскоре они спустятся к солонцам, невзирая на гнус, чтобы восполнить необходимые организму минеральные вещества. А пока на солонцах активны маралухи с телятами и молодыми самцами.

Вид у них становится неприглядный — зимний мех свисает клочьями. Процесс линьки, как и вынашивание телят, требует дополнительных минеральных веществ. Маралухи с телятами — всесезонные посетители солонцов, где они иногда проводят по 5−6 часов в сутки.

Косули: гуляют у Корбу , восстанавливают численность

Небольшое открытие принесли этой весной камеры, установленные в окрестностях водопада Корбу. В последние годы косуля активно осваивает побережье Телецкого озера. В апреле камеры зарегистрировали вновь появившийся табунок косуль в окрестностях реки Большая Корбу: самка с прошлогодними телятами — самцом и самочкой поедали соль.

По словам Калинкина, сейчас мы наблюдаем восстановление ареала косули в самых благоприятных для вида местах, где в 1980-е годы обитало основное ядро, насчитывающее до двухсот особей.

Медведи: ищут лакомства везде , где могут

Нередки этой весной встречи медведей по берегам Телецкого озера. Они кормятся на полянах и заглядывают на солонцы, начинают чесаться об маркировочные деревья. Любопытные молодые животные видны с лодок, которые плывут вдоль побережья.