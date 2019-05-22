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Жизнь

Алтайский депутат добился разрешения для семей посещать больных в реанимации

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь родственникам тяжелобольных можно будет приходить в реанимацию.

В больнице. В операционной.
В больнице. В операционной.
Сергей Башлычев

Инициатором поправок стал депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко, он же возглавлял рабочую группу. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что этот закон ждут сотни тысяч граждан и заработать он должен как можно скорее и без проволочек.

Закон обязывает медицинскую организацию предоставлять возможность членам семьи или законным представителям пациента посещать его в том числе в палатах интенсивной терапии и реанимации.

Сейчас решение о допуске родственников это «жест доброй воли главного врача», что часто вызывает негативную реакцию у родственников.

Николай Герасименко,
депутат Государственной думы:

Все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как «открытая реанимация», а в других — нет. Данный законопроект позволит упорядочить этот процесс и введет обязанность медицинской организации допускать пребывание родственников в реанимации.

Порядок доступа в реанимации разработает Минздрав.

Кстати, три года назад во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обратился актер Константин Хабенский с просьбой разрешить доступ посетителей к пациентам реанимационных отделений. Закон разработали во исполнение поручений главы государства, говорится на сайте Госдумы.

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