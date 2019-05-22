Алтайский депутат добился разрешения для семей посещать больных в реанимации

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь родственникам тяжелобольных можно будет приходить в реанимацию.

Инициатором поправок стал депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко, он же возглавлял рабочую группу. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что этот закон ждут сотни тысяч граждан и заработать он должен как можно скорее и без проволочек.

Закон обязывает медицинскую организацию предоставлять возможность членам семьи или законным представителям пациента посещать его в том числе в палатах интенсивной терапии и реанимации.

Сейчас решение о допуске родственников это «жест доброй воли главного врача», что часто вызывает негативную реакцию у родственников.

Николай Герасименко,

депутат Государственной думы:

Все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как «открытая реанимация», а в других — нет. Данный законопроект позволит упорядочить этот процесс и введет обязанность медицинской организации допускать пребывание родственников в реанимации.

Порядок доступа в реанимации разработает Минздрав.

Кстати, три года назад во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обратился актер Константин Хабенский с просьбой разрешить доступ посетителей к пациентам реанимационных отделений. Закон разработали во исполнение поручений главы государства, говорится на сайте Госдумы.