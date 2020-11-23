Алтайский депутат обошел аптеки в поиске 15 лекарств

Депутат Николай Якушев («Единая Россия») вместе с общественниками из ОНФ проверил, есть ли в аптеках Барнаула лекарства, которые рекомендует Минздрав для лечения коронавируса. Оказалось, в наличии есть далеко не все.

Парламентарий посетил шесть аптек, в каждой из которых он проверил возможность покупки 15 лекарств, например, левофлаксина, парацетамола, рекомбинированного интерферона, а также спросил о наличии медицинских масок и термометров, передает пресс-служба АКЗС.

У заведующих аптек проверяющие интересовались причинами отсутствия медикаментов.

Проблемы возникли после введения маркировки лекарственных средств, когда дистрибьюторы перестали осуществлять поставки в аптеки. Ситуация начала стабилизироваться после поручения президента РФ Владимира Путина о приостановке маркировки, отвечали в большинстве аптек.

Николай Якушев проверил наличие лекарств в аптеках. пресс-служба ОНФ в Алтайском крае

Николай Якушев,

заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке:

За время проведения мониторинга общественники посетили 85 аптек Алтайского края. В целом, ситуация с лекарствами постепенно улучшается, но далеко не в каждой аптеке сегодня есть все необходимые препараты.

Николай Якушев проверил наличие лекарств в аптеках. пресс-служба ОНФ в Алтайском крае

В целом по стране противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом, РФ нет в 30% аптек, добавили в ОНФ.

Самый дефицитный — «Фавипиравир» и все препараты с его содержанием — их нет в 85% аптек.

В 44% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. «Ривароксабана» нет в 63% аптек.