Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайский депутат отпраздновал юбилей с Ургантом

Депутат АКЗС Владимир Попов пригласил на 60-летие в качестве ведущего Ивана Урганта, пишет «КП на Алтае» со ссылкой на опубликованные в соцсетях видео. Судя по роликам, праздник действительно удался.

Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Именинник, по данным издания, прилетел на день рождения на вертолете, а встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках.

Кроме Урганта, на празднике выступила кавер-группа «Впечатлительные люди». В завершение юбилея было авиашоу с фигурами высшего пилотажа и салют.

Гости выкладывали в Instagram селфи со звездой.

Отметим, что Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.

За 2018 год он задекларировал 902 104 рублей. Супруга отчиталась о 628 434 рублей. В ее собственности также указаны Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. Сам депутат, судя по декларации, из транспортных средств владеет лишь снегоходом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость