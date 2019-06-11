Алтайский депутат отпраздновал юбилей с Ургантом

Депутат АКЗС Владимир Попов пригласил на 60-летие в качестве ведущего Ивана Урганта, пишет «КП на Алтае» со ссылкой на опубликованные в соцсетях видео. Судя по роликам, праздник действительно удался.

Именинник, по данным издания, прилетел на день рождения на вертолете, а встречали его приглашенные дети с подсолнухами в руках.

Кроме Урганта, на празднике выступила кавер-группа «Впечатлительные люди». В завершение юбилея было авиашоу с фигурами высшего пилотажа и салют.

Гости выкладывали в Instagram селфи со звездой.

Отметим, что Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.

За 2018 год он задекларировал 902 104 рублей. Супруга отчиталась о 628 434 рублей. В ее собственности также указаны Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. Сам депутат, судя по декларации, из транспортных средств владеет лишь снегоходом.