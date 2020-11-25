Алтайский депутат покорил шефа Ивлева своей гречкой в новом кулинарном шоу

Депутат Алейского городского собрания депутатов Александр Юдин принял участие в новом шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Он был принят в команду Константина Ивлева, покорив его своим блюдом — говядиной, тушеной с белыми грибами с гречей, приготовленной в отваре из красного корня и песто из черемши.

Константин Ивлев, увидев значок российского флага на пиджаке участника, сразу уточнил, как можно к нему обращаться — на ты или на вы. «На ты», — ответил Юдин.

После этого шеф задал ему провокационный вопрос: «Если вдруг ты станешь президентом, ты меня сделаешь министром?». «Я думаю, что нужно будет сделать министерство кулинарии, и сделать вас министром», — парировал депутат. Такой ответ Ивлеву понравился, как и приготовленное блюдо.

По заданию участникам нужно было приготовить зимний салат Люсьена Оливье по подлинному рецепту XIX века и десерты. Алейскому депутату досталась рассыпчатая корзиночка.

Оценивал его другой шеф — кондитер Ренат Агзамов. Но ему не понравился внешний вид корзиночек, и десерт полетел в гарбич. После этого Юдин выбыл из конкурса.

Что известно о шоу

«Битва шефов" — новое шоу телеканала «Пятница». Двое известных кулинаров — Константин Ивлев и кондитер Ренат Агзамов — проводят кастинг участников из профессиональных поваров и самоучек, делят их на две команды и дают задание. В финале шоу остается только один победитель.

Примечательно, что в съемках шоу также принял участие еще один уроженец Алтайского края — «пухляш» Дима Красилов. В поварском колпаке он объявлял участникам их задания.