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Жизнь

Алтайский депутат получил результаты теста на коронавирус и пошел работать

Депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков прошел тест на коронавирус, сообщают «Новости Горного Алтая».

Иван Белеков.
Иван Белеков.
https://www.instagram.com/ivan_belekov/

Анализы коронавируса не выявили. Парламентарий исполняет свои должностные обязанности, как и остальные.

«В ближайшие дни Государственная Дума примет ряд неотложных законодательных актов, в том числе внесенных правительством инициатив социально-экономического характера в целях противодействия угрозы распространения коронавируса», — подчеркнул Белеков.

Как ранее сообщал altapress.ru, алтайский депутат в вместе с другими коллегами находился в одном самолете с жительницей Барнаула, которая заболела коронавирусом.

Также ранее стало известно, что летевшая тем же рейсом алтайская коммунистка Мария Прусакова, а также думцы Валерий Елыкомов и Иван Лоор получили отрицательные результаты.

В Республике Алтай, по оперативным данным, нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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