Алтайский депутат предлагает сделать на месте «Изумрудного» барнаульский народный парк

Депутат краевого законодательного собрания Владислав Вакаев предлагает разработать концепцию народного парка на месте почти уничтженного «Изумрудного». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В парке "Изумрудный" в январе 2019 года

«Как я это вижу. Нам нужно собрать оргкомитет, который разработает концепцию „народного парка“ и подготовит проект его реконструкции, — написал Вакаев. — Хочу особо отметить, что это должен быть не столько ландшафтный, сколько социальный проект».

По мнению депутата, парк должен стать центром притяжения самых разных социальных групп — мам с детьми, школьников, молодежи, спортсменов, пенсионеров, инвалидов, «собачников», велосипедистов и т.д. Проект потом нужно будет представить краевым властям и заручиться их поддержкой. В том числе и финансовой.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Вакаев считает, что доверие общества к «коммерческим» арендаторам парка подорвано, так что нужно будет предложить оптимальную форму управления парком — максимально открытую и подотчетную общественности.

Напомним, арендатора парка «Изумрудный» обвиняют в незаконной рубке 560 деревьев. Прокуратура Октябрьского района Барнаула передала уголовное дело в суд. По мнению надзорного органа, ущерб составил более 15 млн рублей.

Схема расположения вырубленных деревьев в парке «Изумрудный», выполненная лабораторией экологии и охраны природы Пермского университета. Altapress.ru

Необходимо привлечь к работе над «народным парком» и бизнес.

Владислав Вакаев,

депутат Алтайского краевого законодательного собрания:

Например, кампания «Алтайлес», имеющая развитую инфраструктуру по выращиванию саженцев. Участие в социально значимом проекте восстановления парка могло бы позитивно повлиять на ее имидж. А вот два крупных застройщика Барнаула, которые реализуют проекты недалеко от парка, могут получить вполне осязаемый экономический выигрыш. Ведь появление рядом с их домами хорошего парка существенно повысит капитализацию объектов.

Депутат имеет в виду кампании «Селф» (комплекс «Столичный») и «Строительная перспектива» (комплекс «Две эпохи»). Он также думаю, что в стороне не останется и «Мария-Ра», известная своей поддержкой социально значимых проектов, направленных на укрепление здоровья горожан.