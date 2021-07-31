Алтайский депутат прошелся по овощным рядам и сказал, как спасти народ от подорожавшей моркови и капусты

Тема удорожания так называемого «борщевого набора» вновь поднимают на Алтае. На этот раз о подорожании овощей заговорил депутат АКЗС Денис Голобородько. У себя в Instagram он написал, что можно сделать с этой проблемой.

«Мы сходили вчера на „шопинг“ и посетили как городскую торговую сеть, так и рынок, чтобы разобраться со стоимостью продуктов», — написал депутат в соцсетях.

По его словам, рост цен на продукты питания в Алтайском крае замедлился: если в мае годовая инфляция составляла 8,9%, то в прошлом месяце была на уровне 8,6%.

«Плюс приближается сезонное снижение цен на продукты сельского хозяйства. Но нужно ввести стабильные работающие меры контроля роста цен. Также важно предоставлять фермерам возможность реализовывать свою продукцию на ярмарках. Ведь есть товары, которые являются продуктами первой необходимости, и они должны быть по приемлемым ценам. Это не те товары, на которых нужно зарабатывать», — считает депутат.

Он отметил, что на прошедшей неделе обсуждалось развитие ярмарочной сети и мест, где можно реализовать свою продукцию непосредственно товаропроизводителям, небольшим фермерским хозяйствам.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

Спасать людей от подорожавшей морковки и капусты власти взялись две не4дели назад. Во время визита первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, цены на овощи в Алтайском крае хотя и растут в цене, но продолжают оставаться самыми дешевыми в Сибири.

Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.