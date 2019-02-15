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Жизнь

Алтайский депутат рассказал, что в Госдуме хотят разрешить усыновлять детей людям с ВИЧ

14 февраля комитет по охране здоровья Государственной думы РФ рассматривал законопроект об усыновлении детей людьми с ВИЧ. Докладчиком по этому вопросу выступил депутат от Алтайского края Валерий Елыкомов.

Валерий Елыкомов.
Валерий Елыкомов.
оргкомитет праймериз

По словам докладчика, в настоящее время суд может отказать в усыновлении людям с положительным ВИЧ-статусом и гепатитом С.

Валерий Елыкомов,
депутат ГД:

Бывают случаи, когда ребенок уже проживает в семье, и суду необходимо только закрепить юридические отношения родителя и ребенка. Именно эти на эти случаи мы и подготовили законопроект. После внесения изменений в Семейный кодекс РФ суд вправе будет отступить от его положений, в которых есть перечень заболеваний препятствующих усыновлению.

Как сейчас усыновляют детей в России

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка.

В настоящий момент, на основании положений статьи 127 Семейного кодекса и Перечня заболеваний, лицам ВИЧ-инфицированным и (или) инфицированными вирусом гепатита С, суд вправе отказать в усыновлении (удочерении) ребенка. Исходя из положений законопроекта, ребенок должен уже проживать в семье гражданина, намеревающегося его усыновить.

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