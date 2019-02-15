Алтайский депутат рассказал, что в Госдуме хотят разрешить усыновлять детей людям с ВИЧ

По словам докладчика, в настоящее время суд может отказать в усыновлении людям с положительным ВИЧ-статусом и гепатитом С.

Бывают случаи, когда ребенок уже проживает в семье, и суду необходимо только закрепить юридические отношения родителя и ребенка. Именно эти на эти случаи мы и подготовили законопроект. После внесения изменений в Семейный кодекс РФ суд вправе будет отступить от его положений, в которых есть перечень заболеваний препятствующих усыновлению.