Алтайский депутат рассказал, что в Госдуме хотят разрешить усыновлять детей людям с ВИЧ

По словам докладчика, в настоящее время суд может отказать в усыновлении людям с положительным ВИЧ-статусом и гепатитом С.
Валерий Елыкомов,
депутат ГД:
Бывают случаи, когда ребенок уже проживает в семье, и суду необходимо только закрепить юридические отношения родителя и ребенка. Именно эти на эти случаи мы и подготовили законопроект. После внесения изменений в Семейный кодекс РФ суд вправе будет отступить от его положений, в которых есть перечень заболеваний препятствующих усыновлению.
Как сейчас усыновляют детей в России
Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка.
В настоящий момент, на основании положений статьи 127 Семейного кодекса и Перечня заболеваний, лицам ВИЧ-инфицированным и (или) инфицированными вирусом гепатита С, суд вправе отказать в усыновлении (удочерении) ребенка. Исходя из положений законопроекта, ребенок должен уже проживать в семье гражданина, намеревающегося его усыновить.