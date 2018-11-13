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Жизнь
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Алтайский депутат рассказал о 25-процентной прибавке к пенсиям. Кто ее получит?

Российские пенсионеры, живущие в сельской местности, получат 25-процентную прибавку к пенсии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Он отметил, что это инициатива президента, которая вступает в силу с 2019 года.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Речь идет о надбавке к страховой пенсии по старости или инвалидности. При этом увеличится только ее фиксированная часть. В 2019 году она установлена на уровне 5334,19 руб. Ежемесячная прибавка составит 1333,55 рублей или 16 тысяч рублей в год, подсчитал Бессарабов.

Доплату получат только неработающие пенсионеры, которые имеют трудовой стаж в с/х сфере более 30 лет, которые живут в селе.

Выплаты не распространяются:

  • на пенсионеров, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых;
  • на жителей села, которые работали не в аграрной сфере;
  • на тех пенсионеров, которые живут на селе, но заработали трудовой стаж в городе;
  • на пенсионеров-аграриев, переехавших в город.

При исчислении стажа учитываться будут только периоды работы с официальным трудоустройством, во время которых в ПФР уплачивались страховые взносы за такого работника.

Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:

Сейчас в Правительстве РФ разрабатывают конкретный перечень должностей и производств в сельском хозяйстве для определения права на 25-процентную надбавку. По всем возникающим вопросам можно будет обратиться в подразделения Пенсионного Фонда на местах.

Если потенциальный льготник живет в городе, он не имеет права на доплату. Для того, чтобы ее получать, нужно переехать в деревню.

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