Алтайский депутат рассказал о 25-процентной прибавке к пенсиям. Кто ее получит?

Речь идет о надбавке к страховой пенсии по старости или инвалидности. При этом увеличится только ее фиксированная часть. В 2019 году она установлена на уровне 5334,19 руб. Ежемесячная прибавка составит 1333,55 рублей или 16 тысяч рублей в год, подсчитал Бессарабов.
Доплату получат только неработающие пенсионеры, которые имеют трудовой стаж в с/х сфере более 30 лет, которые живут в селе.
Выплаты не распространяются:
- на пенсионеров, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых;
- на жителей села, которые работали не в аграрной сфере;
- на тех пенсионеров, которые живут на селе, но заработали трудовой стаж в городе;
- на пенсионеров-аграриев, переехавших в город.
При исчислении стажа учитываться будут только периоды работы с официальным трудоустройством, во время которых в ПФР уплачивались страховые взносы за такого работника.
Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:
Сейчас в Правительстве РФ разрабатывают конкретный перечень должностей и производств в сельском хозяйстве для определения права на 25-процентную надбавку. По всем возникающим вопросам можно будет обратиться в подразделения Пенсионного Фонда на местах.
Если потенциальный льготник живет в городе, он не имеет права на доплату. Для того, чтобы ее получать, нужно переехать в деревню.