Алтайский депутат считает, что «всё делается для того, чтобы мы просто передохли»

Митрофанов рассказал историю, которая случилась с жительницей Горняка. Родственники позвонили по номеру «03».

«Там ответил автоответчик, что, мол, разговор записывается, но никто разговаривать со звонившими не стал. И это продолжалось в течение почти двух часов», — говорит депутат.

Потом жители Горняка позвонили дежурному оператору диспетчерской службы «112», откуда информацию передали в Барнаул. После этого родственники просили главного врача района помочь им перенаправить скорую помощь, звонили на горячую линию министерства здравоохранения Алтайского края и в итоге смогли дождаться врачей.

«В результате умелых действий бригады скорой помощи (только можно ли ее назвать скорой, если ждать пришлось без малого два часа) удалось, возможно, сохранить жизнь человеку. Но какой ценой? Скажу грубо: складывается впечатление, что все делается для того, чтобы мы просто передохли», — заявил Митрофанов.

Он добавил, что скорая помощь должна приезжать в экстренных случаях за 20 минут, но жители Горняка и других районов не могут дозвониться до диспетчерской службы.