Алтайский депутат подписала открытое письмо против поправок в Конституцию

Российские депутаты начали подписывать открытое письмо против поправок в Конституцию РФ, пишет « Тайга.инфо ».

Открытое письмо против внесения поправок в Конституцию подписали 192 депутата из разных регионов России.

Среди подписавшихся есть и Мария Демина, депутат Республики Алтай. Накануне на своей странице во «ВКонтакте» она опубликовала опрос по голосованию, согласно которому 47% подписчиков против поправок.

Также она рассказала, как нарушали ее права депутата во время отчета главы региона Олега Хорохордина. Так что, судя по всему, у местной власти она набила оскомину.



В открытом письме утверждается, что депутаты, оставившие подписи, обращаются к избирателям «в момент атаки на конституционные основы российского государства».

«Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни. Изменение, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи — обеспечение пожизненной власти», — говорится в тексте.

Депутаты подчеркнули, что никто не может присваивать власть, поскольку это «тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом».

В конце письма народные избранники заявили о категорическом несогласии отдавать свое будущее «задержавшимся на десятилетия» людям.

Напомним, ранее депутат Демина записала обращение к президенту России Владимиру Путину и предложила выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей.