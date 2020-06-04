Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Алтайский депутат подписала открытое письмо против поправок в Конституцию

Российские депутаты начали подписывать открытое письмо против поправок в Конституцию РФ, пишет «Тайга.инфо».

Депутат Республики Алтай Мария Демина.
Депутат Республики Алтай Мария Демина.
Скриншот видео

Открытое письмо против внесения поправок в Конституцию подписали 192 депутата из разных регионов России.

Среди подписавшихся есть и Мария Демина, депутат Республики Алтай. Накануне на своей странице во «ВКонтакте» она опубликовала опрос по голосованию, согласно которому 47% подписчиков против поправок.

Также она рассказала, как нарушали ее права депутата во время отчета главы региона Олега Хорохордина. Так что, судя по всему, у местной власти она набила оскомину.


В открытом письме утверждается, что депутаты, оставившие подписи, обращаются к избирателям «в момент атаки на конституционные основы российского государства».

«Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни. Изменение, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи — обеспечение пожизненной власти», — говорится в тексте.

Депутаты подчеркнули, что никто не может присваивать власть, поскольку это «тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом».

В конце письма народные избранники заявили о категорическом несогласии отдавать свое будущее «задержавшимся на десятилетия» людям.

Напомним, ранее депутат Демина записала обращение к президенту России Владимиру Путину и предложила выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость