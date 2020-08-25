Алтайский детсад после ремонта не открывают из-за «горючести»

В Бийске чиновники организовали ремонт в детском саду и еще до завершения работ распределили в него путевки. Когда пришло время «заселять» детей в новые группы, выяснилось, что открытие садика под жестким запретом госпожназдора — проектировщики «забыли» важные детали, сообщает «Бийский рабочий».

По информации издания, для детского сада на ул. Липового, 66 перед ремонтом проектировщики предусмотрели и современные фасады, и удобные помещения для групп. Многое, кроме того, что оказалось необходимым для сдачи госпожнадзору. Выяснилось, что проектом не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы на крышу, выравнивание полов в переходах между корпусами, обнаружились и проблемы с вентиляцией в пищеблоке.

Как заверяют в муниципалитете, сейчас в детском саду устраняют замечания надзорных органов. Работы не объемные, но требуют дополнительных вложений. Устройство вентиляции — порядка 400 тыс. рублей, электрика — более 300 тысяч. Плюс лестницы для доступа на кровлю, полы в переходах. Видимо, именно финансовая сторона вопроса не позволяет чиновникам более четко определить дату запуска детсада. Хотя, они продолжают уверять, что детские голоса на Липового, 66 зазвучат «в ближайшее время», сообщает бийское издание.