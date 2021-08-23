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Жизнь

Алтайский экс-министр поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко, который покинул свой пост и уехал в Москву, поделился впечатлениями в своем Instagram.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Анна Зайкова.

Две недели новой «жизненной ступеньки» для него пролетели незаметно в ярких впечатлениях, хлопотах и привыкании к новым бытовым обстоятельствам, пишет чиновник.

«Пока явным дефицитом ощущается роскошь общения с людьми, которых любишь и они были рядом. Но безграничные возможности связи решают и этот вопрос. Постепенно в круг входят новые люди, которым благодарен, которых ценю и уважаю. В общем, героиня Алентовой была права: в 40 лет жизнь только начинается!» — пишет Костенко.

Как ранее сообщалось, он стал директором Института цифровой дидактики. Это новое подразделение Министерства просвещения России и новое направление в системе образования.

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