Не поддается здравому смыслу. Алтайский эксперт раскритиковал новые правила охоты

Проект правил разработало Минприроды России. В частности, речь идет о разрешении добычи глухаря, рябчика, белой и тундряной куропатки с использованием петель.
«С учетом того, что эти виды охотничьих птиц обитают по всей таежной, лесотундровой и лесостепной зонам, это означает, что применять петли можно будет практически на территории всей страны. Между тем петли неизбирательны, в них могут попадать любые сходные по размеру животные, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды зверей и птиц», — считает Грибков.
В итоге это может спровоцировать массовое браконьерству и причинить колоссальный ущерб для животного мира.
Новые правила отменяют территории покоя для гусей в период весенней охоты: перелетных птиц будут преследовать повсеместно. Это может привести к подрыву популяций как промысловых видов гусеобразных, так и поставить на грань полного истребления редкие и исчезающие виды гусей, казарок и других, завил эксперт.
Самым «вредным» в проекте правил он назвал отсутствие запрета на пребывание в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с заряженным охотничьим оружием.
Причем в действующей редакции этот запрет есть. По мнению эколога, отмена запрета может стать зеленым светом для массового браконьерства.
«Браконьер может ехать на машине с заряженным и готовым к стрельбе оружием в чехле, а при появлении животного мгновенно снять чехол и добыть его, не выходя из машины. Более того, пункт 64.15 проекта Правил охоты допускает нахождение в транспортном средстве и вовсе с расчехленным оружием в случае транспортировки уже добытых животных. Эта норма вообще не поддается объяснению с точки зрения здравого смысла», — отметил Алексей Гриков.