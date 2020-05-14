Не поддается здравому смыслу. Алтайский эксперт раскритиковал новые правила охоты

Утверждение проекта новых правил охоты приведет к росту браконьерства, считает модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков. Он объяснил, почему новые нормы «вредные» и даже опасные.

Проект правил разработало Минприроды России. В частности, речь идет о разрешении добычи глухаря, рябчика, белой и тундряной куропатки с использованием петель.

«С учетом того, что эти виды охотничьих птиц обитают по всей таежной, лесотундровой и лесостепной зонам, это означает, что применять петли можно будет практически на территории всей страны. Между тем петли неизбирательны, в них могут попадать любые сходные по размеру животные, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды зверей и птиц», — считает Грибков.

В итоге это может спровоцировать массовое браконьерству и причинить колоссальный ущерб для животного мира.

В Егорьевском районе задержали браконьера , убившего лосиху с лосенком. 22.mvd.ru

Новые правила отменяют территории покоя для гусей в период весенней охоты: перелетных птиц будут преследовать повсеместно. Это может привести к подрыву популяций как промысловых видов гусеобразных, так и поставить на грань полного истребления редкие и исчезающие виды гусей, казарок и других, завил эксперт.

Самым «вредным» в проекте правил он назвал отсутствие запрета на пребывание в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с заряженным охотничьим оружием.

Причем в действующей редакции этот запрет есть. По мнению эколога, отмена запрета может стать зеленым светом для массового браконьерства.