Алтайский фермер купил у мошенников удобрения на 630 тысяч рублей

В Алтайском крае фермер заключил договор с компанией из Санкт-Петербурга и перечислил крупную сумму денег за удобрения, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришел фермер из Панкрушихинского района — директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

«Перевел 630 тысяч рублей за поставку удобрений на счет общества с ограниченной ответственностью, которое якобы находится в Санкт-Петербурге», — рассказали в ведомстве.

Сделка прошла дистанционно, подписание договоров совершили в электронном виде. Определили сроки поставки удобрений.

После окончания срока поставки «менеджер по имени Роман» перестал выходить на связь. После этого фермер осознал, что стал жертвой аферистов.

Правоохранители возбудили дело по признакам «мошенничества в крупном размере». Продавцу удобрений грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про 150 алтайских аграриев, которые смогли отбиться от многомиллионных претензий мошенников.