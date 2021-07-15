15 июля 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский фермер купил у мошенников удобрения на 630 тысяч рублей

В Алтайском крае фермер заключил договор с компанией из Санкт-Петербурга и перечислил крупную сумму денег за удобрения, сообщает региональное МВД.

Лев-фермер.
Лев-фермер.
коллаж altapress.ru.

С жалобой в полицию пришел фермер из Панкрушихинского района — директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

«Перевел 630 тысяч рублей за поставку удобрений на счет общества с ограниченной ответственностью, которое якобы находится в Санкт-Петербурге», — рассказали в ведомстве.

Сделка прошла дистанционно, подписание договоров совершили в электронном виде. Определили сроки поставки удобрений.

После окончания срока поставки «менеджер по имени Роман» перестал выходить на связь. После этого фермер осознал, что стал жертвой аферистов.

Правоохранители возбудили дело по признакам «мошенничества в крупном размере». Продавцу удобрений грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про 150 алтайских аграриев, которые смогли отбиться от многомиллионных претензий мошенников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость