Алтайский фермер поспорил с местными властями из-за отремонтированного им дома культуры

Руководитель крестьянского хозяйства «Сатурн» Троицкого района Александр Беломытцев намерен добиваться возврата 600 тысяч рублей, которые он потратил на оплату счетов за электроэнергию отремонтированного им сельского клуба. Фермер утверждает: райооная администрация на баланс объект взяла, но платит за него рне спешила.

Дом культуры в селе Горновом раньше принадлежал местному колхозу, а когда здание клуба передали сельской администрации, власти не смогли его содержать.

«Вначале одну часть разморозили, а затем и вовсе забросили, так как не на что было ремонтировать систему отопления. Очаг культуры перевели в подвал сельсовета. Больше места для него не нашли, — рассказал „Алтайской правде“ руководитель КХ „Сатурн“. — Все это рядом с котельной. Помещение было без вентиляции, а весной его подтапливало талыми водами. В результате и вонь, и грязь, и сырость».

Фермер Александр Беломытцев из Троицкого района ok.ru/profile/167491649335

Ремонт обветшавшего здания обошелся Беломытцеву в 15 млн рублей.

Сначала фермер содержал здание за счет предприятия, а в 2014 году обратился к районной администрации с просьбой взять его на свой баланс. Власти долго тянули тянули, а потом поручили сделать это сельсовету, бюджет которой предельно скудный. В итоге объект взяли, а средств на его содержание не дали.

Только поле обращения в прокуратуру Беломытцеву удалось добиться, чтобы власти вернули ему плату за электроэнергию за 2018 год, которую он вносил из своего кармана. Теперь руководитель «Сатурна» хочет вернуть деньги за два предыдущих года. По его оценкам, это порядка 600 тысяч рублей.

Власти района этот долг документально подтверждать не хотят.

В марте о сложившейся непростой ситуации в Троицком районе руководители Союза крестьянских (фермерских) формирований рассказывали губернатору края.