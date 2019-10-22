Алтайский филиал РАНХиГС провел экскурсию для школьников младших классов

17 октября в Алтайском филиале РАНХиГС принимали необычных гостей — учащихся 3-го класса гимназии № 42 г. Барнаула. Впервые в академии прошла экскурсия для столь юных школьников. Ирина Исакова, начальник отдела профориентационной работы и связей с общественностью, показала детям учебные корпуса и рассказала о профессиях, которым учатся в вузе.

Сопровождал школьников их классный руководитель Андрей Минаков. Ребятам всего по девять лет, но это уже не первое для них профориентационное мероприятие.

Андрей Геннадьевич Минаков,

учитель начальных классов:

Мы знакомим ребят с различными специальностями. Посетили уже три экскурсии, посвященные профессиям их родителей. Мы были в НИИ им. Лисавенко, знакомились с профессией ботаника, были на экскурсии по городу у гида Константина Борнемана, готовили пряники на хлебопекарне своими руками. Теперь пришли к вам.

3-классники гимназии № 42. Источник: РАНХиГС. 3-классники гимназии № 42. Источник: РАНХиГС. 3-классники гимназии № 42. Источник: РАНХиГС. 3-классники гимназии № 42. Источник: РАНХиГС. 3-классники гимназии № 42. Источник: РАНХиГС.

Родители школьников считают такие экскурсии совсем не лишними.

Мария Гришанова,

мама одного из участников экскурсии:

Академия вызывает не только эстетическое наслаждение, но еще и мотивацию у ребятишек оставаться в нашем городе и продолжать здесь обучение. Я считаю, что знакомить детей с вузами нужно гораздо раньше, чем в последние годы обучения в школе, когда приходится уже экстренно определяться, куда отправиться на учебу.

Во время экскурсии школьники задавали тысячу вопросов: для чего нужны микрофоны, что делают в конференц-зале, какое расписание у студентов, кто изображен на стенах и постерах и самое главное — как сюда поступить и со скольки лет можно учиться.

Сувенирные очки с надписью будущей профессии 3-классники сравнили с распределяющей шляпой в Хогвартсе. Надо заметить, что некоторые уже определились с будущей специальностью, например Лера Курбатова. Она стояла в очереди за очками с надписью «Будущий юрист».

3-классники гимназии № 42. Источник: РАНХиГС.

— Больше всего на экскурсии мне понравился учебный зал судебных заседаний. Я хочу быть адвокатом, потому что мне нравится говорить фразу «Протестую!», — рассказала Лера.

А вот Алиса Францен после посещения академии переориентировалась:

— Вообще, я планировала учиться в мединституте, хотела стать пластическим хирургом или стоматологом, но потом я подумала: тут так уютно, красиво, с учениками хорошо обращаются, можно изучать психологию — буду поступать сюда на психолога.

Ребята остались в полном восторге от филиала, они ушли с твердым намерением вернуться сюда через девять лет, но уже в роли студентов.

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