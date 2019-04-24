Алтайский филиал Россельхозбанка отмечает 18-летие со дня образования

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» осуществляет свою деятельность в регионе с апреля 2001 года и представлен на территории Алтайского края и Республики Алтай 37 внутренними структурными подразделениями, охватывая в настоящий момент 47% районов двух регионов. Филиал занимает второе место по размеру филиальной сети.
Россельхозбанк на Алтае неизменно остается надёжным партнёром фермеров, предпринимателей и сельских жителей. Клиентами филиала Банка являются более 7,3 тысяч предприятий различных форм собственности и более 215 тысяч физических лиц.
Кредитный портфель Филиала в части корпоративного бизнеса по состоянию
Одним из приоритетов деятельности Россельхозбанка является финансирование сезонных работ. В 2018 году Алтайским филиалом на эти цели было направлено более 3,7 млрд рублей кредитных средств. По данным на 15 апреля текущего года на сезонные работы выдано более 1,167 млрд рублей, 99% из них по льготной ставке.
Филиал активно работает с населением двух Алтаев. Розничный кредитный портфель филиала на отчетную дату составил 10,9 млрд. Объем привлеченных средств частных клиентов превысил 15,5 млрд рублей.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк»:
Алтайский филиал Россельхозбанка занимает твердые позиции на рынке финансовых услуг двух Алтае. Мы признательны всем клиентам и деловым партнерам нашего банка за оказанное доверие и надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.
АО «Россельхозбанк»