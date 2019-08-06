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Алтайский филиал Россельхозбанка возглавил Николай Бойко

30 июля 2019 года Николай Бойко возглавил Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк». До нового назначения занимал должность заместителя директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Николай Бойко имеет два высших образования — закончил Горно-Алтайский государственный университет (2008 год) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2014 год) по специальности «экономист».

В системе Россельхозбанка Николай Евгеньевич работает с 2008 года. Начинал свою деятельность в Банке с должности ведущего экономиста отдела кредитования малых форм. В 2014 году был переведен на должность управляющего дополнительным офисом в г. Барнаул Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В августе 2018 года был назначен на должность заместителя директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

«Основной задачей филиала остается финансовая поддержка аграрного сектора двух Алтаев. Однако Банк активно продолжит развивать сотрудничество с другими категориями клиентов, а также работу над улучшением качества облуживания клиентов», — подчеркнул Николай Бойко.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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