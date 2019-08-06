Алтайский филиал Россельхозбанка возглавил Николай Бойко

Николай Бойко имеет два высших образования — закончил Горно-Алтайский государственный университет (2008 год) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2014 год) по специальности «экономист».

В системе Россельхозбанка Николай Евгеньевич работает с 2008 года. Начинал свою деятельность в Банке с должности ведущего экономиста отдела кредитования малых форм. В 2014 году был переведен на должность управляющего дополнительным офисом в г. Барнаул Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В августе 2018 года был назначен на должность заместителя директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

«Основной задачей филиала остается финансовая поддержка аграрного сектора двух Алтаев. Однако Банк активно продолжит развивать сотрудничество с другими категориями клиентов, а также работу над улучшением качества облуживания клиентов», — подчеркнул Николай Бойко.

Источник: АО «Россельхозбанк»