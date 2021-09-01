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Алтайский филиал «Россети Сибирь» готов к началу учебного года

Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» проводят специальные мероприятия для того чтобы обеспечить надежное электроснабжение учебных заведений и безопасность детей.

ПАО «Россети Сибирь»

Начало нового учебного года — важный повод для профилактической работы по предотвращению детского травматизма на энергообъектах. До 31 августа специалисты «Алтайэнерго» проверили техническое состояние электроустановок и линий электропередачи, находящихся вблизи образовательных учреждений.

Энергетики осмотрели энергообъекты на предмет наличия дефектов опор, проводов, дверей и стационарных ограждений, запирающих и заземляющих устройств, информационных знаков и плакатов, предупреждающих об опасности. Под контролем и защищенность подстанций от проникновения сторонних лиц и соответствие габаритов проводов воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Особое внимание уделяется ремонту и реконструкции объектов сетевого хозяйства вблизи учебных заведений. Например, в селе Контошино рядом со школой установлена новая трансформаторная подстанция и построена линия электропередачи 10 киловольт, которая теперь находится за пределами школьной территории. Подстанция соответствует всем требованиям безопасности, а линия построена с применением самонесущего изолированного провода (СИП), который в разы надежней обычного.

Еще одна важная задача: профилактика детского электротравматизма. Энергетики проводят уроки, встречи и конкурсы. Их цель: в очередной раз напомнить детям основные правила электробезопасности. В течение всего учебного года сотрудники «Алтайэнерго» будут частыми гостями в образовательных учреждениях края.

Если Вы заметили неисправное состояние энергообъекта или ненадлежащим образом запертое энергоустройство, позвоните по телефону «горячей линии» 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). Предотвратить беду проще. Не оставайтесь равнодушными!

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