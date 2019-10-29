Алтайский филиал Россети Сибирь устраняет технологические нарушения в электросетевом комплексе

На территории Алтайского края не прекращаются неблагоприятные погодные явления: шквалистый ветер с сильным дождем. Продолжает действовать штормовой прогноз. Энергетики в особом режиме ликвидируют многочисленные локальные нарушения в электросетях.

Все возникающие повреждения на электроустановках ликвидируются максимально быстро.

По состоянию на 15.30 часов 29 октября работы по восстановлению электроснабжения потребителей ведутся в зоне обслуживания Белокурихинских, Западных, Северо-Восточных, Восточных, Северных электрических сетей. Здесь задействовано 16 бригад, в составе которых 51 человек и 16 единиц техники.

Напомним, третьи сутки в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории региона наблюдается сильный, порывистый ветер, осадки в виде дождя. В семи производственных отделениях Алтайского филиала Россети Сибирь в «боевой» готовности находится оперативный персонал и специальная техника.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг состояния объектов электросетевой инфраструктуры, мобилизованы все силы и средства для устранения последствий непогоды.

В подразделениях филиала постоянно готовы к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для потребителей особых категорий и социально-значимых объектов. В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Алтайским предприятием МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Россети Сибирь напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!