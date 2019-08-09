Алтайский филиал Россети Сибирь ведет реконструкцию одной из крупнейших подстанций Барнаула

Для повышения качества и надежности электроснабжения динамично развивающегося Индустриального района Барнаула ведется реконструкция подстанции «Сиреневая». Это позволит не только обеспечить объем необходимой мощности, но и создать условия для еще более интенсивного развития прогрессивной части города.

Подстанция 110\10 киловольт (кВ) «Сиреневая» обеспечивает электроэнергией большую часть Индустриального района краевой столицы. Именно здесь в рекордные сроки появляются все новые и новые жилые кварталы, торговые центры, спортивные объекты, ведется строительство школ, детских садов и поликлиник.

Среди абонентов этого энергообъекта крупные промышленные и строительные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия сферы ЖКХ. Всего около 150 юридических лиц. Бытовые потребители — большая часть жителей Индустриального района.

В рамках реконструкции на подстанции заменены защиты силовых трансформаторов 110 кВ, установлены дополнительные трансформаторы тока и вводные выключатели 110 кВ. Также осуществляется перевод питания с двух максимально загруженных линии электропередачи 110 кВ на другую ЛЭП, где нагрузка значительно меньше.

Владислав Митин,

директор производственного отделения Центральные электрические сети:

Все эти мероприятия повышают степень защиты силового оборудования, снижают риски его повреждения, уменьшают аварийность. Обновленная подстанция создаст условия для увеличения технологических присоединений новых потребителей, что без реконструкции было бы невозможно.

Объем инвестиций в реконструкцию «Сиреневой» — около 30 миллионов рублей. Завершить все работы энергетики должны осенью этого года.