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Жизнь

Алтайский гидрометцентр прогнозирует приближение новой волны паводка

По прогнозам руководителя Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер, новая волна паводка возможна в самые ближайшие дни. Большую угрозу несут осадки в Республике Алтай, сказал он в пятницу 24 мая заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Паводок в Республике Алтай 23 мая, село Майма.
Паводок в Республике Алтай 23 мая, село Майма.
04.mchs.gov.ru

Александр Люцигер,
начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Вчера (23 мая. — Прим. altapress ru) в районе Чемала была трехметровая волна. В Чарыше до критического уровня еще не дотягиваем. В верховьях Бии и Катуни идет спад уровней.

Вода спадет и существенных проблем ниже по течению доставить не должна. У нас остаются ледники в горах. Они не таяли, температурные показатели, влияющие на процесс, только начались, но серьезной угрозы не ожидаем.

Проблемы же могут принести осадки. Следующая волна — 26 — 27 мая. Будем смотреть, сколько воды принесут нам дожди с соседней территории.

В ГУ МЧС по краю также пояснили, что возможность роста уровня воды в реке Катунь сохраняется. Также не исключено достижение критических отметок с подтоплением низменных участков на территории Советского и Бийского районов.

В то же время в Республике Алтай спасатели рассказали, что в течение суток 24 мая на территории региона наблюдается снижение уровня воды на всех реках, а дожди прекращаются.

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