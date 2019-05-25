Алтайский гидрометцентр прогнозирует приближение новой волны паводка

Вчера (23 мая. — Прим. altapress ru) в районе Чемала была трехметровая волна. В Чарыше до критического уровня еще не дотягиваем. В верховьях Бии и Катуни идет спад уровней.

Вода спадет и существенных проблем ниже по течению доставить не должна. У нас остаются ледники в горах. Они не таяли, температурные показатели, влияющие на процесс, только начались, но серьезной угрозы не ожидаем.

Проблемы же могут принести осадки. Следующая волна — 26 — 27 мая. Будем смотреть, сколько воды принесут нам дожди с соседней территории.